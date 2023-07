Superbike | GP Repubblica Ceca 2023 | Razgatlioglu il più veloce nella FP2 | 3° Petrucci

(Di venerdì 28 luglio 2023) Termina nel segno di Toprakla seconda sessione di prove libere del GP della, ottavo appuntamento del Mondialedi. Il turco in sella alla Yamaha YZF R1 ha infatti registrato il miglior tempo del lotto girando in 1’32.367. Un miglioramento evidente per il turco (il quale aveva chiuso il primo segmento al secondo posto con 1’34.570) che ha sfoggiato una buona confidenza in un tracciato quasi asciutto e con delle condizioni atmosferiche tranquille. A soli dodici millesimi dal leader si è piazzato poi il compagno di squadra Remy Gardner, secondo davanti a un bravo Danilo(Ducati Panigale), terzo a un solo decimo dalla vetta. Segue poi un trenino di Ducati: Micahel Ruben Rinaldi si è infatti piazzato al quarto posto con un gap di +0.193 ...

PIOGGIA PADRONA La pioggia è stata la protagonista indiscussa della prima sessione in pista per la Superbike a Most, in Repubblica Ceca. Con la pista in via di asciugamento negli ultimi minuti delle FP1, il più bravo di tutti è stato Scott Redding su BMW con il tempo di 1:33.926

SBK Gp Most FP2 - Toprak Razgatlioglu ha ottenuto il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran premio della Repubblica Ceca, ottavo round del Mondiale Superbike in programma sul tr ...SBK: Manuel non si nasconde: “Sto valutando altre alternative per il 2024 perché questa situazione non è più accettabile e non possiamo soffrire così tanto” ...