Sud Pontino Pedemontana | l’intervento del consigliere Mitrano | le critiche dell’ex-sindaco D’Amante

Ad insospettire ulteriormente i militari del Reparto Navale del, il fatto che il conduttore dell'imbarcazione, già noto alle Forze dell'Ordine, al momento della verifica risultava essere ...I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia hanno scoperto tre persone residenti nelche percepivano il reddito di cittadinanza in maniera illecita. È l'esito di una vasta attività investigativa, portata avanti dai militari dagli ordini del Maggiore Michele Pascale in ...NAS Cagliari Nelle province di Cagliari, Oristano eSardegna, sono stati diffidati n. 3 ... NAS Latina Nel territorio(isole comprese) sono state controllate, con il supporto dell'Arma ...

Assuntori del Sud Pontino conducono i Carabinieri a smantellare un rete di pusher sul litorale di Castel Volturno Temporeale Quotidiano

Continuano in maniera incisiva i controlli di polizia in mare del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia nelle maggiori località turistiche del Lazio. Durante una di qu ...Continuano in maniera incisiva i controlli di polizia in mare del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia nelle maggiori ...