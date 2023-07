Successo per il concerto di De Gregori e Venditti al Real Sito di Carditello

Nuovo successo per Shopping di Sera, la Lecco turistica passa anche da qui Lecco Notizie

Paura per il rapper Salmo, che è stato portato d'urgenza in ospedale. Lì, come ha raccontato lo stesso artista, è stato "ricucito". Cosa è successo "Sto bene" ha poi… Leggi ...La dottoressa Merije Chukumerije ha dichiarato che il giovane è stato "trattato con successo per un arresto cardiaco improvviso" ...