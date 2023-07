Su 4R di agosto - Fiat 600e | tutto sulla nuova B-Suv elettrica che sarà anche ibrida

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ricordate quando, qualche anno fa, allaraccontavano delle due anime del marchio, una sofisticata e trendy, l'altra popolare e pratica? La prima rappresentata dalla 500 (e, in parte dai modelli collegati), la seconda dalla Panda e poi dalla Tipo? Bene, con la600 le due anime dellasi sono fuse in un modello solo. Con le suggestioni estetiche che ne denunciano l'appartenenza alla famiglia del Cinquino, macon l'ambizione di parlare a quella vasta platea di automobilisti italiani che sono rimasti orfani della Punto e che, ormai, non hanno neppure più l'alternativa della 500L, uscita anch'essa di produzione. Riuscirà la 600 a risolvere questo conflitto di personalità? E, proposta nella sola versione a batteria fino almeno a metà 2024, a vincere la sfida della democratizzazione dell'elettrico? Ne ...

LDA e131 tra gli artisti della serata in diretta dalla capitale portoghese su Tv2000 mercoledì 2alle 21, in occasione della Gmg di Lisbona 2023. In apertura le parole del presidente della ...Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (0)Panda Ultimi articoli in:Strada Turbo 2024 sarà svelata l'8Secondo l'accusa potrebbe essere lei ad aver guidato laUno imbottita d'esplosivo fino in via ... Ciampi, dopo la notte delle bombe, annunciò di voler riformare i servizi segreti e il 21993,...Ne parliamo nella cover story di Quattroruote di agosto, analizzando quella che si può definire una delle Fiat più singolari dell’ultimo ventennio. Per la quale, anche in virtù di un listino che parte ...Lo speciale sulla Fiat 600e, la prova-analisi della Tesla Model 3 da 36 mila euro, l'inchiesta sulle riparazioni dei parabrezza dotati di Adas e l'allegato gratuito MondoIbrido: ecco i contenuti del n ...