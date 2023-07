Streaming pirata | potrà essere bloccato in 30 minuti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nuove regole contro la pirateria online in vigore dall'8 agosto. L'obiettibivo: ogni contenuto in diretta trasmesso illegalmente, sportivo o meno,in 30

Con tali misure, quindi, sarà possibile disabilitare l'accesso a contenutinei primi 30 ... il provvedimento di disabilitazione viene notificato anche ai gestori dei motori di ricerca (che quindi devono eliminare dai risultati i siti che offrono i link per accedere allo)

Nuove regole contro la pirateria online in vigore dall'8 agosto. L'obiettibivo: ogni contenuto in diretta trasmesso illegalmente, sportivo o meno, potrà essere bloccato in 30 minuti ...AGCOM ha modificato il regolamento sul diritto d'autore online per attuare il blocco dello streaming entro 30 minuti dalla trasmissione dell'evento.