Strage di Bologna | la verità contro la disinformazione | la bomba fu opera dei terroristi neri

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Trentacinque anni di processi, quattordici sentenze. Un pronunciamento di un tribunale internazionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo. Lagiudiziaria – e soprattutto storica – è forse una delle più solide mai avute per un caso di terrorismo. Ladidel 2 agosto 1980 ha un colpevole sicuro, senza nessuna ombra di dubbio: a mettere lache uccise 85 persone, ferendone 200, fu un’organizzazione neofascista. Anzi, probabilmente più di una, in una sorta di consorzio del terrore. Il punto di partenza per capire cosa sia stato l’attentato nella sala di attesa di seconda classe di quarantatré anni fa non può che essere questo. Ripercorrere le decisioni dei giudici – qualche decina – togati e popolari, mettendo in fila gli elementi di prova raccolti, vagliati con centinaia di ore di ...