Storia di una gamba malmessa | di una festa e di tanti uomini normali compresi quelli sul palco

(Di venerdì 28 luglio 2023) Da anni soffro di un problema alle gambe che mi impedisce di stare in piedi fermo per più di una manciata di minuti. Mi sono informato da più specialisti e purtroppo la sentenza è sempre la stessa: “bisogna perdere i kg di troppo caro Giober “. “Fosse facile”, penso ogni volta, sono anni che combatto la mia battaglia per il peso che perdo immancabilmente. Così con il passare del tempo mi sono rassegnato: so che non potrò camminare a lungo (ma correre riesco ancora), so che non posso andare per musei. Ma, incoraggiandomi, penso che potrebbe esserci di peggio tipo non poter bere una birra quando ne ho voglia o meglio ancora un buon bicchiere di vino o mangiarmi un panino, alla faccia del peso. Così quando Claudio Trotta qualche mese in un incontro privato mi disse che a Monza saremmo stati tutti in piedi e che non c’era prezzo da pagare per stare seduti “perché il rock è democratico”, ho ...