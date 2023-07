Storia dell’antipatia tra Cuadrado e l’Inter

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Mentre la Juventus provava a comprare Romelu Lukaku, Juan Manuelè passato dalla Juventus agli arci-nemici del. Così all’improvviso che la Curva Nord è andata sotto alla sede a protestare, o almeno a chiedere spiegazioni alla dirigenza. Non volevano, e con loro molti tifosi interisti, che sono rimasti per lo meno perplessi dall’operazione. Tra i miliardi di giocatori al mondo, perché proprio quello che i tifosi odiavano di più al mondo? E, perché tra tutte le squadre del mondo proprio? È intervenuto persino il presidente del Senato, Ignazio La Russa, con una battuta così così: «Chi nasce rotondo non può morire». «è casa mia, sono nella squadra più forte d’Europa» ha detto lui arrivato a Milano. Non avremmo mai ...