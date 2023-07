Stop da agosto | Rdc | l' sms che fa impazzire i grillini | cosa sta succedendo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sale la tensione dei percettori del reddito di cittadinanza forse alimentata da quella frase di Beppe Grillo sulle "brigate del reddito" con il "passamontagna". Circa 169 mila famiglie infatti hanno ricevuto un sms dall'Inps che comunica loro che la misura sarà sospesa da. Ora i beneficiari del rdc non prenderanno più il sussidio grillino perché entra in vigore la nuova normativa prevista dal governo Meloni. Ergo i cosiddetti "occupabili" resteranno senza assegno. L'ultima rata, quindi, è quella del 27 luglio. Il messaggio dell'Inps annuncia per 88mila persone la presa in carico dei servizi sociali. "La sospensione via sms sta scatenando una guerra sui servizi sociali", tuona il presidente degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi. "Riceviamo messaggi preoccupanti dai territori perché i nostri uffici, in molte aree non rinforzati, né preparati, si trovano a ...

Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono ...