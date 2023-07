STL ha una forte redditività operativa e continua con la crescita dei clienti nel Q1 dell' anno fiscale 2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) COLUMBIA, S.C. e LONDRA e MILANO, 28 luglio 2023 /PRNewswire/STL NSE: STLTECH, azienda leader nel settoree soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato oggi i risultati finanziari* per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2023. STL ha registrato ricavi per 185 milioni di USD e un solido portafoglio di 1332 milioni di USD nelle sue tre divisioni aziendali: Optical Networking, Global Services e Digital. Nonostante le avversità globali, STL ha registrato unadel 42% per EBITDA sui dodici mesi sulla scia di un'incessante attenzione alle efficienze operative, mentre il PAT è aumentato di un impressionante 156%. La società ha anche mantenuto lacon una percentuale costante di EBITDA di 15,4% nell'attuale trimestre. Nonostante un calo del 3,4% nella domanda globale ...