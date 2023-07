Stesa ad Afragola | esplosi più di venti colpi al Rione Salicelle

Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada la scorsa notte al rione Salicelle di. Sul selciato i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato venti bossoli calibro 9. Indagini in corso ...Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada la scorsa notte al rione Salicelle di. Sul selciato i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato venti bossoli calibro 9. Indagini in corso ...

È mistero sul movente dei colpi di arma da fuoco. I carabinieri stanno indagando per capire se si sia trattato di un atto intimidatorio o di una 'stesa' mancata ...