(Di venerdì 28 luglio 2023) HarryalMonaco perlada gol dovuta alla partenza di Robert Lewandoski: leStiamo arrivando al momento clou, potrebbe essere ormai questione di ore: Harry, 30 anni compiuti proprio oggi, potrebbe lasciare Londra e dirigersi verso la Baviera, per approdare in quelMonaco che da 11 anni vince la Bundesliga. Il presidente Herbert Hainer, non si è nascosto (del resto, come potrebbe?), lasciando intendere che l’operazione ha un significato che va oltre il bisogno specifico del club campione: «Penso chesia un giocatore dalla grandissima attrattiva, non solo per noi, ma per tutta la Bundesliga. Il nostro campionato non ha più troppe stelle e questo si riflette sull’appeal all’estero. Se ne arriva uno ...

STATS – Kane al Bayern per curare la nostalgia di Lewandowski Calcio News 24

