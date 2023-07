Startup | Wetaxi chiude nuovo round di oltre 2 mln euro | importanti novità per piattaforma

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Roma, 28 lug. (Labitalia) - La societàinnovativa torinese e partner tecnologico dei radiotaxi italiani che per prima ha introdotto in Italia il taxi condiviso e la tariffa garantita, ha concluso undi investimento complessivo da 2 milioni di, sottoscritto dal Fondo rilancio, gestito da Cdp Venture Capital Sgr S.p.a., per un importo di 1 milione die con il co-investimento di Azimut Libera Impresa per 750.000; la restante parte è, invece, stata coperta dai suoi soci. Nata nel 2017 a Torino con l'obiettivo di digitalizzare il servizio taxi ed avvicinare i più giovani all'uso del taxi,è diventata una app di riferimento della mobilità, scelta da400.000 utenti e ...