Startup | l' inverno sta arrivando?

(Di venerdì 28 luglio 2023) Per qualcuno il grande gelo nel venture capital sta arrivano, per altri ci siamo già dentro. Ecco come farsi trovare preparati all'appuntamento. E superarlo

... andato in scena a Roma e Milano nell'2022/2023, e la partecipazione al film "Flaminia" per ... KreinMarTech con sede a Firenze si espande e cerca risorse per ampliare il team 17 Luglio ...Anche la scelta inconsueta di valorizzare l'del bosco, carico di suggestioni per l'occhio ... KreinMarTech con sede a Firenze si espande e cerca risorse per ampliare il team 17 Luglio ...Gli altri progetti Laha già messo a punto WorkAir, il primo airbag per la protezione dei ... Maria Grazia Chiuri, dieci capi fashion che hanno sfilato sulle passerelle Autunno -2022 ...Nel primo semestre 2023 gli investimenti di venture capital in Italia sono quasi la metà rispetto allo stesso periodo del 2022. Ecco perché ...