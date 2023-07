Starcasinò Sport è il nuovo official infotainment partner del Napoli

Leggi su seriea24

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) –è ildella SSC. Questa prestigiosaship della durata biennale con la squadra campione d’Italia rappresenta un gradito ritorno dopo la collaborazione risalente al periodo 2020-2022. L’obiettivo, oggi come allora, resta lo stesso: regalare ai tifosi napoletani un’esperienza di intrattenimento indimenticabile. La squadra azzurra, fresca vincitrice di uno storico Tricolore che mancava da oltre 30 anni in bacheca, si affaccia ora verso una nuova fase della sua storia, determinata a compiere un ulteriore step in avanti in termini di internazionalizzazione. Il brand SSCsi pone come lo strumento prediletto per convogliare la passione di milioni di ...