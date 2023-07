Stankovic può scacciare l’idea Trubin? Anche un altro nella lista Inter – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) Filippotrebbe risolvere almeno uno dei tanti problemi sul mercato dell’. Secondo TuttoSport il figlio d’arte ha una chance di prendere il posto dinei progetti nerazzurri. SORPRESA – È stato ampiamente detto quanto la priorità dell’, in questo momento, sia quella di ottenere il primo portiere individuato in Yann Sommer. Ma il posto vacante fra i pali c’èper il ruolo di secondo, per il quale in pole position c’è sempre stato Anatolij. Fra la dirigenza nerazzurra e lo Shakthar Donetsk, però, c’è una distanza non indifferente da dover colmare. L’è disposta a offrire al massimo 15 milioni di euro dei 30 richiesti. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni l’alternativa al portiere ucraino è Emil Audero. Ma l’estremo ...