Sport protagonista dell’estate di Cancello ed Arnone

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 28 luglio 2023)ed. Loassolutodied. Ha riscosso un enorme successo il torneo sociale organizzato dall’Asd Stella nel centroivo di via Cavour che ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini. «Vanno fatto i complimenti al maestro Simone Di Sano per la grande capacità organizzativa – ha commentato il consigliere delegato Gabriele Di Vuolo – ha saputo coinvolgere tutti nel torneo creando un importante momento di aggregazione intorno allo». Il consigliere Di Vuolo evidenzia come non sono finite qui le iniziative legate allo. «Innanzitutto a breve sarà possibile scaricare un’app che consentirà di prenotare i campi in maniera comoda e veloce – ha ...