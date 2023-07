Sport in tv oggi | venerdì 28 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 28 luglio 2023) La giornata di28, sarà ricca diivi. Sesta giornata per il nuoto in vasca a Fukuoka con Simona Quadarella impegnata nella notte nelle batterie degli 800 stile libero e la 4×200 stile uomini a caccia della finale mondiale. Si apre il weekend di Formula 1 a Spa con la notizia dell’addio di Mekies in Ferrari per provare a dare uno scossone a un’annata al momento piuttosto negativa. Proseguono il 250 di Umago e il 500 di Amburgo con i quarti di finale e anche il Mondiale femminile di calcio con Argentina-Sudafrica, Inghilterra-Danimarca e Cina-Haiti.Face.

Il programma in diretta su Sky:13.30 prove libere, ore 17 qualifiche; domani sprint shootout ore 12, sprint race ore 16.30 (differita Tv8 ore 20.15); domenica ore 15 il gp (differita Tv8 ore 18)...A proposito di possibili duelli tra Inter e Juve: entrambe hanno messo gli occhi su Carlos Augusto del Monza, però nessuna della duepuò chiudere. Marotta deve prima cedere Gosens (c'è l'...... ha parlato così a La Gazzetta dellodopo la sconfitta ai rigori contro la Juventus: 'Non è un passo indietro rispetto alla sfida con il Real Madrid. Chi ha cominciato la partitasi allena ...

Dopo il no di Mbappé, gli emissari del club saudita tentano di sedurre il bomber nigeriano del Napoli. E Verratti è a un passo ...Oggi, venerdì 28 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...