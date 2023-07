Sport e Salute | Lollobrigida | “Buon lavoro a Mezzaroma e Nepi Molineris”

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Esprimo la mia soddisfazione per la designazione di Marcoe Diego, rispettivamente, a presidente e amministratore delegato diS.p.A. A loro vanno i miei auguri di. Grazie alle loro professionalità sono certo che potremo instaurare una proficua collaborazione volta alla promozione dell’attivitàiva che, coniugata allaa alimentazione, è sinonimo di benessere”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco. E ancora: “Desidero ringraziare Vito Cozzoli, che lascia l’incarico di Ad e presidente, per l’impegno dimostrato in questi anni e per aver fatto crescere, attraverso tante iniziative e ...

Per promuoverePer l'intera giornata di domenica 17 settembre, nel cortile del Castello e nelle aree adiacenti ci sarà un momento promozionale con esibizioni e punti informativi che ...... dove domenica mattina si terrà un open day sugliacquatici attivi presso la struttura: sup, ... che per primo scoprì i benefici dell'alimentazione e dello stile di vita cilentano sulla(...... dove domenica mattina si terrà un open day sugliacquatici attivi presso la struttura: sup, ... che per primo scoprì i benefici dell'alimentazione e dello stile di vita cilentano sulla(...

Sport e Salute, Marco Mezzaroma presidente e Diego Nepi ad la Repubblica

Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento.Nel pomeriggio di domenica 17 settembre 2023 la storica cornice del Castello Visconteo di Abbiategrasso e nelle aree adiacenti saranno protagoniste le società sportive abbiatensi con dimostrazioni e ...