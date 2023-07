Spazzamento in città | Mastella telefona ai cittadini per ricordare la procedura

... assessore al Turismo e alleCreative UNESCO " e rappresenta un elemento chiave per poterla ... in affiancamento al servizio ordinario di pulizia e. Siamo molto soddisfatti e visti gli ......come richiesto da Hera passando per unocon i soffioni elettrici spesso poco attento alle persone presenti: senza direttive stringenti al personale è impossibile immaginare una......ma contemporaneamente anche cura del verde come dettagliato dall'assessore all'ambiente Alessandro Rosa 'Allosarà associato anche un piano di tagli - spiega -. Divideremo lain ...

Sospensione sanzioni divieto di sosta spazzamento 1-31 agosto ... Comune di Cernusco sul Naviglio