Spara alla moglie e poi si toglie la vita | tragedia a Pozzuoli

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoApoco fa i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Parini 10. All’interno rinvenuti due cadaveri di due persone (probabilmente coppia di coniugi). Entrambi presentano ferite da arma da fuoco. Erano le 17:30 e al 112 è arrivata una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

