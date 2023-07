Spadiste d' argento | otto assalti perfetti | poi crollo Fiamingo e oro polacco

(Di venerdì 28 luglio 2023) Trionfoa Milano, dove le azzurre non vanno oltre l'. Non basta una grande Navarria a cancellare gli errori della, che paga una giornata no proprio all'assalto decisivo. ...

Per l'Italia arriva un'altra medaglia, l'ottava nei Mondiali di Scherma a Milano: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola vincono l'argento nella spada a squadre femminile, sconfitte in finale 32 - 28 dalla Polonia. È comunque un risultato prezioso per le azzurre perché vale per la qualificazione olimpica. Il bronzo è della Sud Corea. MILANO. Ancora argento, come un anno fa ai Mondiali del Cairo. Ma l'argento delle spadiste azzurre battute dalla Polonia 32 - 28 stavolta è amaro, perché è arrivato di fronte al pubblico di casa. Per Rossella Fiamingo soprattutto non è il finale che sognava.

Scherma, spadiste argento ai Mondiali di Milano: ipoteca per il pass olimpico OA Sport

