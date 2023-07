Sostenibilità | AgriPetMri porta tecnologie mediche avanzate in agricoltura

(Di venerdì 28 luglio 2023) Roma, 28 lug. (Adnkronos) -come tomografia a emissione di positroni (Pet) e risonanza magnetica (Mri), che siamo abituati a vedere in ospedali e centri diagnostici, aiuteranno a disegnare l'del futuro, sostenibile, a basso impatto ambientale e capace di rispondere alle necessità non solo delle popolazioni europee, ma di tutto il pianeta. E' questo, in sintesi, il progettoal quale partecipa il dipartimento di innovazione in Ingegneria e fisica dell'Irccs Neuromed. Per l'Istituto di Pozzilli (Is) si tratta di un ruolo da protagonista svolto in collaborazione con Innomed srl, Università Otto-von-Guericke di Magdeburg (Germania), Vrvis (Austria) e Bonifiche ferraresi (Italia). Il progetto, recentemente finanziato con 1,57 milioni di euro dalla Commissione europea nel quadro del programma I3 - spiega una ...

