Sostenibilità | AgriPetMri porta tecnologie mediche avanzate in agricoltura

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al progetto finanziato con 1,57 milioni di euro partecipa Neuromedcome tomografia a emissione di positroni (Pet) e risonanza magnetica (Mri), che siamo abituati a vedere in ospedali e centri diagnostici, aiuteranno a disegnare l’del futuro, sostenibile, a basso impatto ambientale e capace di rispondere alle necessità non solo delle popolazioni europee, ma di tutto il pianeta. E’ questo, in sintesi, il progettoal quale partecipa il dipartimento di innovazione in Ingegneria e fisica dell’Irccs Neuromed. Per l’Istituto di Pozzilli (Is) si tratta di un ruolo da protagonista svolto in collaborazione con Innomed srl, Università Otto-von-Guericke di Magdeburg (Germania), Vrvis (Austria) e Bonifiche ferraresi (Italia). Il progetto, recentemente finanziato con 1,57 milioni di euro dalla Commissione europea ...

E' questo, in sintesi, il progettoal quale partecipa il dipartimento di innovazione in ...in via di sviluppo dipendenti dall'agricoltura e contribuisce così a potenziare la...Per l'Istituto di Pozzilli (IS) un ruolo da protagonista in, svolto in collaborazione ... contribuendo a potenziare lanell'agricoltura e a rafforzare la competitività dell'UE ...E' questo, in sintesi, il progettoal quale partecipa il dipartimento di innovazione in ...in via di sviluppo dipendenti dall'agricoltura e contribuisce così a potenziare la...