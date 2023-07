Sosta con lo yacht in un' area protetta | il Parco denuncia lo sceicco

(Di venerdì 28 luglio 2023) IlNazionale dell'Arcipelago Toscano hato il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, per essersi fermato cone moto d'acqua in un'

SABATO 29 LUGLIO Nello specifico si rende noto che nella giornata di sabato 29 luglio, tra le ore 8.00 e le 19.00, sarà chiuso al traffico veicolare,divieto die rimozione forzata ambo i ...Proseguono senzada parte di un canadair, due elicotteri e diverse squadre a terra di vigili del fuoco e volontari dell'organizzazione regionale antincendi boschivi le operazioni di spegnimento dell'incendio ...Riflessione necessaria, secondo Legambiente, partendo da nove punti: "Già la Regione Lombardia... aree dismesse mai rigenerate , parcheggi a lungarecuperati nei modi più creativi (persino ...Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha denunciato il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, per essersi fermato con yacht e moto d'acqua in un'area protetta ...(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – Parcheggio digitale sempre più facile e alla portata di qualsiasi utente. ParkingMyCar rilascia la nuova app, unica nel mercato della mobilità digitale, a conciliare in un ...