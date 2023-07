Sospensione del reddito di cittadinanza per 169 mila famiglie | crollano anche le richieste per ottenere il sussidio

L'intervento è figlia dello strettagoverno sul sussidio, che prevede lasussidio per i nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova ...... valori sostanzialmente in linea con quelliprimo semestre dell'anno precedente. Nel periodo considerato l'Unità ha adottato 14 provvedimenti didi operazioni sospette per un valore ...Si comunica che, a causa di un guasto sulla rete idricafornitore esterno, martedì 1 agosto dalle ore 07:30 alle ore 21:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nel Comune di Civitavecchia . In particolare, ...

Accordo ABI – ANCI – UPI per la sospensione del pagamento della ... ANCI LOMBARDIA

Centinaia di persone dopo aver ricevuto l'sms sullo stop all'erogazione del reddito di cittadinanza hanno protestato e chiamato l'Inps di Napoli e della provincia - in testa per numero ...Centinaia di persone dopo aver ricevuto l'sms sullo stop all'erogazione del Rdc hanno protestato e chiamato l'Inps di Napoli e della provincia - in testa per numero di sussidi - per ...