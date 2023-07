Sorpreso a rubare bici legata a minivan di famiglia austriaca in vacanza | arrestato

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nella serata di ieri una volante della polizia di stato, impiegata in un servizio controllo straordinario in zona stazione, haun marocchinoa tagliare il catenaccio e rompere il blocco di unacletta, che era ancorata sul porta pacchi di undi unaina Pisa. La volante, arrivata immediatamente sul posto, è riuscita a bloccare il ladro dopo un inseguimento tra via Corridoni, via Vespucci e Fratti arrestandolo per furto aggravato. Laè stata riconsegnata ai turisti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.