Sonia Bruganelli commenta il passaggio in Rai di Soleil Sorge

Ex gieffina vip sbarca in Rai al timone di un programma: esulta l'ex opinionista fissa del reality show...Del resto nei giorni scorsi è circolato anche il suo nome come sostituti die Orietta Berti. La cantante ha ammesso di essere rimasta piacevolmente stupida da queste indiscrezioni. ...Tags: firenze fortezzadabasso gossip marianarodriguez pinupstars sfilatapinupstars sifb Articolo precedentepazza del figlio Davide Bonolis: ''Siamo davvero molto simili''

Sonia Bruganelli felice per Soleil Sorge: emerge una frecciatina a due ex gieffine (FOTO) 361 Magazine

Ex gieffina vip sbarca in Rai al timone di un programma: esulta l'ex opinionista fissa del reality show Sonia Bruganelli.Elena Santarelli fa scoppiare il caos, mai fare arrabbiare una donna, perché la vendetta sarà letale. Tradita all’altare, è stata una situazione surreale, questi fatti veramente fanno rivalutare tutto ...