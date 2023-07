Sondaggio Demos | la maggioranza a favore delle sanzioni alla Russia Ma sull’invio di armi a Kiev il Paese è spaccato in due

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un anno e mezzo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il 63 per cento degli intervistati si dichiara a(+3% rispetto ad aprile). Ma ilrestain due: il 49%risposte sonovoli, in calo di un punto. A rilevarlo è ilper Repubblica. Secondo il presidente dell’istituto Ilvo Diamanti, nell’opinione pubblica si registra in generale “un senso di abitudine” sull’argomento: restano le preoccupazioni e le incertezze sul conflitto, ma non ci sono grossi spostamenti sulle posizioni personali. Anche perché l’idea condivisa è che la guerra ...