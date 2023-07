Sondaggi TP | italiani spaccati su cause emergenza climatica

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nel nostro consuetoo settimanale parliamo dell’che ha colpito l’Italia nelle ultime settimane, tra il caldo estremo e gli incendi in Sicilia, e i nubifragi ed eventi estremi nel Nord Italia. Partiamo proprio da qui, chiedendo la loro sensazione riguardo ledi nubifragi ed incendi e se siano correlate al cambio climatico. E su questo, c’è grande equilibrio, con un 50,3% che collega questi fenomeni al cambio climatico e un 47,7% che non vede una correlazione diretta. Un dato molto interessante è che appena un 2% dei rispondenti non esprime un parere, segno che si tratta di un tema fortemente polarizzante e su cui quasi tutti hanno un’opinione. La risposta meno frequente è quella che parla di una montatura mediatica per creare allarme: opzione scelta dal 12,3% delle persone intervistate. La risposta più ...

