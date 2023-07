Sondaggi | Meloni travolge la sinistra Inimmaginabile | Il 64% di chi vota rosso

(Di venerdì 28 luglio 2023) Che il Governo stia andando bene lo si vede da diversi indicatori, non intendo quelli economici, anch'essi positivi, ma da quelli relativi alla pubblica opinione. Prendiamo il dato relativo al centrodestra nei. Soprattutto quello di Fratelli d'Italia, il partito del Presidente del Consiglio: è costante dai primi momenti, intorno al 29-30% per tutti gli istituti. Interessante approfondire poi i diversi dossier che il Governo deve affrontare. Sicuramente il rapporto con gli Usa. Per il 54% degli italiani il governo sta lavorando bene mentre solo il 27% pensa il contrario. La media tra gli elettori dei tre partiti di centrodestra è 80%, nel Terzo Polo il 73%. Addirittura il 64% tra chiAlleanza-Verdi. Persino i grillini, con il loro 47%, sono più positivi che negativi (39%). Il discorso si fa particolare ...

In questi, quindi, si nota il successo della Lega e il segno meno per il partito della. Riassumendo - L'istituto BiDiMedia ha reso noti ipolitici relativi al mese di luglio. ...... Bonaccini e Sala sono gli amministratori più apprezzati d'Italia L'underdogalla Casa ... consigli a Sangiuliano Si è già sgonfiato l'effetto Berlusconi per Forza Italia, spinto nei...... e secondo me la nostra premier sapeva già come sarebbe andata a finire (isono risultati ... se visto in chiave europea, è stato una fortuna per la, dato che la sua cooptazione nel ...

Sondaggi politici: Forza Italia supera Salvini, in calo Meloni e 5 Stelle Money.it

La premier sovranista si piazza al centro dello spettro geopolitico, lì dove devono essere date le garanzie chieste dagli Usa, sulla guerra in Ucraina e sul ...Ma con i sondaggi che li danno tra il 20 e il 33% in Turingia ... di una convergenza tra “Identità e democrazia” e il gruppo presieduto in Europa da Meloni, ossia i Conservatori. Insomma, quanto sia ...