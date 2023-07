Sommer | tutto pronto! Ecco le cifre a cui l’Inter chiuderà ? Sky

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha trovato da tempo l’accordo con, che ora ha risolto anche gli ultimi dettagli con il Bayern Monaco. L’operazione è in dirittura d’arrivo:ledell’affare.AFFARE ? Yannè un’operazione a tutti gli effetti in dirittura d’arrivo secondo Sky Sport.l’affare per 4 milioni di euro, dopo che con il giocatore è stato già trovato da tempo l’accordo. Il Bayern Monaco ha infatti trovato il portiere del futuro: si tratta di Giorgi Mamardashvili del Valencia. Questa cosa, quindi, permette aldi prenderesenza dover non pagare la clausola. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

...il regalo per Simone Inzaghi prima dell'inizio della stagioneL'Inter è sempre più vicina a, ... Il tecnico piacentino conserva la stima diil management e del presidente, con la firma sul ......che il ds porterà a Inzaghi è appunto quella relativa alla vicina chiusura della questione. ... Domani sarà l'occasione giusta per metteresul tavolo e organizzare le mosse dei prossimi ...Nel mercato - si sa -è possibile, anche che l'Inter faccia il tifo per la Juventus. Incredibile ma vero. I nerazzurri, infatti, sono ancora in attesa che il Bayern Monaco liberi Yann(ha l'accordo con i ...

Tuttosport: Inter, si allungano i tempi per Sommer, tutto rimandato ad ... Goalist

Il ritorno di Gigio Donnarumma in Serie A sarebbe questione se non di mesi, quanto meno di sessioni di mercato. Forse proprio la scoppiettante finestra estiva di scambi iniziata il 1 luglio del 2023 ...Sommer scalcia per iniziare a lavorare con l’Inter. I dettagli economici col Bayern Monaco sono definiti. SportMediaset spiega quello che manca alla chiusura. LASCIA PASSARE – I dettagli economici del ...