Sommer spinge | fretta di unirsi all’Inter! Il Bayern Monaco non molla – SM

(Di venerdì 28 luglio 2023)scalcia per iniziare a lavorare con l’Inter. I dettagli economici colsono definiti. SportMediaset spiega quello che manca alla chiusura. LASCIA PASSARE – I dettagli economici della trattativa legata a Yannsono ormai definiti: l’Inter pagherà alcirca due milioni di euro in meno della clausola prevista in partenza. Quello che manca al trasferimento, però, è il lascia passare da parte dei tedeschi. Ilè ancora alla disperatissima ricerca di un sostituto da affiancare a Manuel Neuer. L’ultimo nome accostato alla squadra di Thomas Tuchel è quello di Yassine Bounou. Intanto, secondo quanto raccolto da Daniele Miceli, intervenuto su SportMediaset,...

Inter,sempre più vicinoL'Interper: anche Ausilio vola in Giappone per chiudere la trattativa con il Bayern Monaco per il portiere svizzero.SUL MERCATO -per andare all'Inter, che però sta cercando di ottenere uno sconto rispetto ai 6 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione . I due club stanno portando ...Il fuoriclasse francese è ormai un separato in casa col PSG, cheper cederlo subito. Il club ... dove stanno freneticamente inseguendo un portiere da dare a Inzaghi:si avvicina. L'...L'Inter lavora al calciomercato in entrata: oltre al portiere Yann Sommer, Beppe Marotta ha altri obiettivi sul proprio taccuino ...Il Milan sbanca il calciomercato di luglio mettendo a segno anche il colpo Chukwueze, atteso a Milano nelle prossime ore per visite e firma. Accordo raggiunto con il Villarreal sulla base di ...