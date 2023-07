Sommer-Inter | col Bayern Monaco si chiude subito? Un indizio – TS

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si va verso la fumata bianca per il trasferimento all’di. Un fattore, secondo TuttoSport, potrebbe velocizzare i tempi col. TEMPISTICHE – Dopo tante peripezie e intoppi la trattativa fraper il trasferimento a titolo definitivo di Yannsembra giungere al termine. Nella giornata di ieri, informa TuttoSport, i due club si sono impegnati per giungere a un accordo definitivo sull’operazione. La cifra che i nerazzurri sono riusciti a strappare ai tedeschi per il pagamento della clausola del portiere è di 4 milioni di euro più bonus. Alla fumata bianca, dunque, dovrebbe mancare pochissimo. A velocizzare il tutto potrebbe essere la presenza in Giappone, dove siache ...

Pedullà – Inter, il piano A per l'attacco rimane Balogun. Fatta per Sommer. In difesa… fcinter1908

