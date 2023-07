Sommer-Inter | adesso sì! Cifre e tempi dell’operazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo settimane di trattative e di tira e molla, siamo arrivati agli sgoccioli per l’arrivo di Yannall’. Lo ribadisce anche Sky Sport, che sottolinea i dettagli diper la chiusura.– Ora per Yannall’ci siamo davvero. Ore caldissime per l’arrivo del portiere svizzero a Milano, come ribadito anche dal giornalista Manuele Baiocchini su Sky Sport. La chiusura per l’estremo difensore del Bayern Monaco è prevista nel weekend, per un totale di 4 milioni di euro più bonus. Piccolo sconto, quindi, rispetto alla clausola rescissoria di 6 milioni di euro.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...