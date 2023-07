Solitudine professionale | il malessere correlato allo smart working | come riconoscerlo e superarlo

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 luglio 2023): non sono tutte rose e fiori. Col “lavoro agile” è nata anche una nuova forma didei lavoratori. Scopriamoriconoscere lasuperarla. Può essere pericolosa non solo per la salute mentale del dipendente ma anche per la produttività delle aziende. Lavorare a distanza ha aumentato la sensazione didei lavoratori – grantennistoscana.itI nuovi strumenti (lo) che hanno conosciuto una decisa accelerazione in tempo di pandemia hanno indubbiamente apportato dei vantaggi alla vita lavorativa. Per esempio il lavoro da remoto ha assicurato alle imprese quella continuità nella produzione a rischio di interruzione per via ...