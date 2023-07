Soleil Sorge sbarca in Rai | ecco la reazione di Sonia Bruganelli

(Di venerdì 28 luglio 2023)in Rai ed arriva ladi. L’ex opinionista e la regina della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono conosciute proprio durante il reality show, stabilendo un immediato feeling.in Rai:ladisarà al timone di “Felicità 2023”, programma che condurrà insieme... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sbarca in Rai ed arriva la reazione di Sonia Bruganelli . L'ex opinionista e la regina della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono conosciute proprio durante il reality show, ..., nota personalità amata e criticata, si appresta a vivere una nuova avventura nel mondo della televisione. La giovane è stata scelta dalla Rai per condurre un programma ...Dalla casa del Grande Fratello alla conduzione di un programma su Rai 2 . È una svolta importante quella dell'ex gieffinache il prossimo 5 agosto debutta come conduttrice della trasmissione Felicità insieme a Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini . A dare l'annuncio dell'improvvisa accelerata alla sua carriera, ...

Soleil Sorge in Rai: condurrà un programma con Vanzina e Vicedomini QUOTIDIANO NAZIONALE

Su Instagram Sonia Bruganelli commenta pubblicamente la notizia del passaggio in Rai di Soleil Sorge. Le sue parole ...Ex gieffina vip sbarca in Rai al timone di un programma: esulta l'ex opinionista fissa del reality show Sonia Bruganelli.