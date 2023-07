Sky | DAZN o Mediaset | dove vedere la Champions League 2023-2024? Canali esatti | programma | calendario | palinsesto tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un”attesa che sembra interminabile, ma la voglia di rivivere le grandi emozioni della UEFAè tanta. La massima competizione europea per club è oramai ferma dallo scorso 10 giugno, data della Finale che si è disputata a Istanbul tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola. Come risaputo, i Citizens sono riusciti per la prima volta, a sollevare al cielo la “Coppa dalle grandi orecchie” grazie alla rete decisiva di Rodri. Ma adesso tocca pensare allache verrà: quella. In questo periodo estivo si stanno giocando i turni preliminari per scoprire quali altre formazioni prenderanno parte alla manifestazione. Poi però, il 31 agosto verranno sorteggiati i gironi e il 19 e il 20 settembre andrà in scena la prima giornata del torneo. Ma sorge spontanea ...