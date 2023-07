Sinéad O' Connor | la regista di Nothing Compares | Sono felice abbia visto la reazione al documentario

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ladelha ricordatoO', esprimendo il proprio dolore per la morte dell'artista. LaKathryn Ferguson, che aveva diretto ilnel 2002, ha ricordatoO'. La filmmaker ha diretto l'intervista con l'artista al centro del progetto che ha debuttato nel 2022 e ha ricordato la cantante con grande affetto. Il ricordo dellaKathryn Ferguson, parlando della morte diO'avvenuta a 56 anni, ha ammesso: "davvero sconvolta, come siamo tutti, e davvero triste che se ne sia andata.stati ...

Articoli più lettiO', le cause della morte di Antonella RossiO', la tormentata vita di un'anima "molto travagliata" di Roberta MercuriO'e il motivo ...Articoli più lettiO', le cause della morte di Antonella RossiO', la tormentata vita di un'anima "molto travagliata" di Roberta MercuriO'e il motivo ...Articoli più lettiO', le cause della morte di Antonella RossiO', la tormentata vita di un'anima "molto travagliata" di Roberta MercuriO'e il motivo ...