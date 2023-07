Sindaco del Napoletano | “Senza il Rdc perdo 102 collaboratori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In Comune sono venute oggi decine di persone che chiedevano cosa fare. Sulla porta di ingresso, visto che non riuiscivamo più a lavorare, ho fatto mettere un cartello con il quale diciamo che, al momento, non abbiamo notizie”. A parlare è Giacomo Pirozzi,di Calvizzano, un piccolo comune a nord di Napoli che segnala il suo personale problema conseguente allo stop del Reddito di cittadinaza: “finora ho impiegato 102 percettori del reddito in vari progetti in favore della comunità. E adesso?” Da oggi anche a Calvizzano sono arrivati i primi messaggi con i quali si annuncia lo stop all’erogazione del sussidio per quelli che non sono over 65 o con minori o portatori di handicap nel nucleo familiare. E quindi con lo stop al sussidio si fermano anche i progetti ai quali i percettori stavano collaborando. “Devo dire che queste 102 persone – ...