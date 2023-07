“Signorini nostro testimone di nozze” L’ex GF Vip si sposa con il conduttore al suo fianco E anche altri della Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Alfonsodidi un ex vippone. Proprio così, fiori d’arancio in arrivo per il famoso, dopo l’esperienza vissuta nellapiù spiata d’Italia. Il matrimonio è in via di organizzazione e il futuro sposo ha rilasciato una lunga intervista al CorriereSera dove svela alcuni dettagli, invitati famosi, testimoni e addio al celibato inclusi. “Stiamo organizzando tutto. Se ci saranno degli ex concorrenti del GF Vip? C’è Antonino Spinalbese, che addirittura vuole organizzare l’addio al celibato – ha raccontato al quotidiano – Cosa che desta non poche preoccupazioni in Mimma. “Alfonso (, ndr) sarà ildidi Mimma – ha proseguito – Con lui si è costruito un legame: ho partecipato...