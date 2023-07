Si tuffa nella fontana di Trevi Assessore | ' limitare accessi'

Così in una nota l'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, commentando un filmato che mostra un uomo arrampicarsi sulle statue e tuffarsifontana. "Dobbiamo studiare con ...... quando la palla arancione del sole dinel mare. Con una buona dose di fortuna quando il sole scompare si può vedere, per qualche secondo, il raggio verde: effetto ottico che consiste...Ennesimo tuffoFontana di Trevi a Roma, circondanta da centinaia e centinaia di turisti che hanno, come già altre volte (solo nell'ultimo mese, quattro bagnifontana), ripreso col cellulare, riso e applaudito alla scena, ma nessuno ha contestato il tuffatore per la sua bravata. Al termine della nuotata, consueto intervento dei vigili con multa.

Si arrampica e si tuffa nella Fontana di Trevi RaiNews

"Lo spettacolo indecente dell'altra notte a Fontana di Trevi con l'ennesimo turista che si prende gioco del patrimonio storico-culturale della nostra città e delle nostre regole, non è più tollerabile ...I "bagnanti" delle fontane di Roma fanno proseliti e quello immortalato a Fontana di Trevi va oltre lo sfregio alle bellezze della ...