Si sporge mentre lava i vetri e vola dal secondo piano | donna muore sul colpo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Unaè morta dopo essere caduta da una finestra aldi un palazzo in via Volturno, nel centro storico di Pavia. La vittima,quanto è stato accertato, stavando iquando avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra da un’altezza di alcuni metri. I passanti l’hanno notata sull'asfalto e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del...

Si sporge mentre lava i vetri e vola dal secondo piano: donna muore ... Gazzetta del Sud

I passanti l’hanno notata sull'asfalto e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso per le ferite riportate nella caduta ...Una donna è morta dopo essere caduta da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Volturno, nel centro storico di Pavia. La vittima, secondo quanto è stato accertato, stava lavando i vetri qu ...