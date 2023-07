Si finge fattorino | entra in casa e ruba il bassotto ma la storia ha un lieto fine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Abbaia spaventato e non riesce a sfuggire all’assalto del suo rapitore. Twiglet è unto il 26 luglio a Saffron Walden, nell’Essex, in Inghilterra. Le telecamere interne a circuito chiuso mostrano le immagini del ladro che sfonda la porta del patio e agguanta il cucciolo di 16 mesi. La polizia lancia l’allarme e chiede aiuto per ritrovarlo: “Chiediamo il vostro supporto per localizzare Twiglet ilSe avete informazioni, telecamere a circuito chiuso, dash cam o altri filmati in relazione a questo incidente, contattateci”. La vicenda ha unperché come riporta il DailyMail in meno di 24 ore il cane è tornato a. Venduto per 700 sterline, il cucciolo è stato restituito alla famiglia dopo che l’acquirente si è reso conto che il...