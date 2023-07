“Si è messa con quello dei tamarri” Nuovo fidanzato per la bella vip romana dopo la separazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023)amore nella vita dell’attrice e regista italiana. Negli scorsi mesi la notizia delladal marito ha decisamente spiazzato tutti i fan. I due si sono conosciuti sul set del film “Tutta la vita davanti” del 2007 e poi hanno deciso di convolare a nozze proprio nel giorno del compleanno dell’attrice, il 17 gennaio del 2009. Un matrimonio che sembrava procedere per il meglio, soprattutto con la nascita di Jacopo nel 2010 e di Anna nel 2013. Ma se la prima crisi del 2018 è stata superata, non può dirsi la stessa cosa per quella più recente che avrebbe portato all’addio definitivo. Micaela Ramazzotti ha unamore. Un addio per nulla facile tra l’attrice italiana, 44 anni, e il suo Paolo Virzì, 59: “Paolo è un uomo meraviglioso, un grande padre per i nostri due figli. È la fortuna della mia vita. Paolo è figlio di un ...