Setterosa medaglia di bronzo ai mondiali di Fukuoka | sconfitta l' Australia

Il Setterosa domina l'Australia più di quanto suggerisce il punteggio e conquista la medaglia di bronzo al Marine Messe di Fukuoka. L'Italia torna sul podio mondiale dal bronzo di Kazan 2015, quando s ...Le azzurre di Carlo Silipo si aggiudicano la finalina mettendo in acqua grinta e determinazione. In inferiorità numerica per 4' per l'espulsione alla capitana Palmieri, riescono a portare a casa una m ...