Servette vs FC Zurigo – probabili formazioni

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo aver iniziato in modo vincente la stagione della Super League svizzera lo scorso fine settimana,e FCsi incontreranno sabato 29 luglio allo Stade de Geneve nel secondo turno della massima serie. I padroni di casa hanno battuto il Grasshoppers nell’incontro di apertura e hanno recentemente iniziato la loro campagna di qualificazione alla Champions League contro il Genk martedì, mentre i visitatori hanno superato l’Yverdon nella giornata inaugurale. Il calcio di inizio divs FCè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs FCa che punto sono le due squadreIlaffronta la nuova stagione della Super League svizzera sulla scia di un’ottima campagna scorsa, in cui è ...

L'edizione 2023-24 della Super League, massima serie del calcio elvetico, sarà caratterizzata da dodici squadre in luogo delle precedenti dieci.La nuova Super League a dodici vede lo Young Boys fare categoria a sé, grande lotta per le posizioni in Europa e un derby vodese per la salvezza ...