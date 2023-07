Sequestrati ombrelloni e lettini abusivi su una spiaggia a Salerno

Leggi su zon

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nella mattinata di lunedì 24 luglio la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza hanno sequestrato- come riportaToday –su una spiaggetta del lungomare di. L’attrezzatura veniva noleggiata abusivamente sullaadiacente a piazza del Concordia. Inoltre, al responsabile dell’attività abusiva è stata contestata la violazione per la mancata emissione di scontrino fiscale, in assenza del registratore di cassa. Segui ZON.IT su Google News.