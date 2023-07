Sequestrata un’area a Napoli dove erano stati incendiati dei rifiuti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’ Unità operativa tutela ambientale della polizia locale hanno sequestrato in via Comunale Luce (San Pietro a Patierno), adi 2000 metri quadrati, completamente recintata, interessata da un incendio di. In fiamme sterpaglie, pedane in legno, parti di carrozzeria di auto, lamiere coibentate altri materiali di. Inoltreben visibili cumuli di materiali di inerti da demolizioni. Gli uomini della Polizia locale stanno svolgendo indagini per identificare i responsabili del rogo. Gli uomini della Polizia Municipale Unità Operative San Lorenzo hanno effettuato, invece, controlli di polizia stradale in via Cesare Rosaroll Piazza Nazionale, Corso Garibaldi (Quartieri San Lorenzo e Vicaria). Sono58 i ...