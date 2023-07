Sequestrata imbarcazione con falsa bandiera italiana e senza i titoli necessari al largo delle isole pontine

(Di venerdì 28 luglio 2023)– Continuano in maniera incisiva i controlli di polizia in mare del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia nelle maggiori località turistiche del Lazio. Durante una di queste crociere di sorveglianza nello splendido scenario, i militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno individuato un’da diporto a L'articolo Temporeale Quotidiano.

... un'di 12 metri e numerosi gioielli. Insomma un vero e proprio tesoro derivante dallo "sciacallaggio" delle società posto in essere dal sodalizio. In più è stato ritrovata e...... un'di 12 metri e numerosi gioielli. Insomma un vero e proprio tesoro derivante dallo 'sciacallaggio' delle società posto in essere dal sodalizio. In più è stato ritrovata e...La naveI Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e della componente aeronavale del Corpo, ...(Palermo) sove sono in corso le operazioni di perquisizione e sequestro dell'...

Isole Pontine, sequestrata imbarcazione con falsa bandiera italiana Casilina News

Non solo si fregiava della bandiera italiana abusivamente e svolgeva attività di noleggio, ma tutto senza alcun permesso che consentisse all’imbarcazione a vela, iscritta in un registro olandese non u ...Attività costante per gli agenti commissariato della città ionica: due 20enni sono stati trovati in possesso di un martelletto frangivetro, un 30enne è stato recuperato con la moto d'acqua perché, col ...